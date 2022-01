Tajani | «Matteo leader? No | resta Silvio»  Salvini e le mosse per uscire dall’angolo

Advertising

patriziadegioia : RT @patriziadegioia: Con Matteo Renzi leader indiscusso e Casini Pres onorario cosa aspettiamo ad organizzare una grande manifestazione co… - patriziadegioia : Con Matteo Renzi leader indiscusso e Casini Pres onorario cosa aspettiamo ad organizzare una grande manifestazione… - corte_dc : Tajani ha confermato che in FI sono assolutamente soddisfatti di tutti i ministri e sottosegretari... Quindi anche… - MarcoNardelli51 : Trailer di un film con un cast assolutamente da evitare a priori Regia di MATTEO SALVINI TRADITOR s.p.a costumi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tajani Matteo

Giornale di Sicilia

... Meloni: "Da oggi al lavoro per rifondare coalizione" Quirinale 2022,: "Forza Italia voleva ... ma anche conSalvini, che alla fine ha preferito virare sulla 'riconferma' dell'attuale capo ...Ci ha creduto nei lunghi giorni di infiniti incontri e scontri, con Ronzulli eche ... con la voce rotta , annunciato all'amico di una vita: ", se vai sulla Belloni, da questo momento in ...After the confirmation of the Head of State at Colle, the Draghi government returns to work and the parties lick their wounds. The Pd secretary, meanwhile, aims to modify the Rosatellum ...Cosa farà adesso il leader azzurro? «A lui interessa la sicurezza delle sue aziende, che il controllo del partito resti nelle sue mani e il bene del Paese», spiega chi gli è vicino ...