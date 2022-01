Ron e il mistero sulla sua presunta omosessualità e l’amore per Lucio Dalla

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 30 gennaio 2022) Ron, nome d’arte di Rosalino Cellammare, è uno dei cantanti italiani più noti e amati dal grande pubblico, ospite oggi a Domenica In, dato che è uno degli ospiti della puntata di questo 30 gennaio della trasmissione di Mara Venier e non mancherà sicuramente la domanda su Ron eSe della sua carriera e biografia si sa praticamente tutto, la sua vita privata è invece avvolta nel. A quanto risulta, infatti, non è sposato e non ha figli. Non si sa nulla, quindi, di un suo matrimonio e, anzi, sono spesso circolate voci, rumors e indiscrezioni riguardo una sua. Chiacchiere e illazioni amplificatesua nota riservatezza e dall’assenza di qualsiasi volontà di apparire nel mondo del gossip o dello spettacolo. Da anni circola la voce secondo cui ...