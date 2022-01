Quirinale, Conte: "Di Maio parla di fallimenti? Era in cabina di regia" (Di domenica 30 gennaio 2022) 'Se Di Maio parla di fallimento e ha delle posizioni le illustrerà perché lui era in cabina di regia e come ministro l'ho fatto partecipare'. Lo afferma il leader M5s, Giuseppe Conte all'indomani ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 30 gennaio 2022) 'Se Didi fallimento e ha delle posizioni le illustrerà perché lui era indie come ministro l'ho fatto partecipare'. Lo afferma il leader M5s, Giuseppeall'indomani ...

Advertising

lorepregliasco : Nella evidente sconfitta di tutto il sistema politico, un epilogo positivo per Letta, con luci e ombre per Meloni,… - ilriformista : Anche i Dem erano d'accordo (di @aldotorchiaro) #Belloni #Salvini #Conte #Letta #Quirinale #Mattarella - lorepregliasco : Dura nota di Di Maio sulla gestione della candidatura Belloni (e quindi contro Conte e Salvini in primis) #Quirinale - kiara86769608 : RT @serebellardinel: #Conte @Mov5Stelle annuncia che #DiMaio dovrà chiarire perché non ha chiarito questa posizione, e soprattutto dovrà ch… - vic_purtusiello : I primi danni di una elezione gestita malissimo dai leader dei partiti .. -