Quirinale 2022, non vi perdoneremo per averci strumentalizzate (Di domenica 30 gennaio 2022) Nel momento in cui scrivo, i partiti hanno scelto come candidato alla Presidenza della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo giorni di mancati accordi, schede bianche, annunci di rose, balletti di nomi, hanno deciso di non decidere. Hanno dichiarato che la politica italiana non sa trovare, tra milioni di cittadini, una persona degna a rappresentarli. Se fosse solo questo, ci sarebbe comunque sgomento, amarezza, incomprensione. Ma ciò che hanno fatto i partiti in questi giorni è ancora più grave. Si è superata una linea che non si sarebbe dovuta superare. Quella di utilizzare noi donne come strumenti per i loro fini, facendo nomi di donne che poi nessuna maggioranza aveva intenzione di eleggere. Facciamo un passo indietro. Quando Mattarella ha terminato il suo mandato, ci sono state numerose mobilitazioni affinché il futuro presidente della Repubblica fosse una donna. Si è aperto il ...

