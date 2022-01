Perché la rielezione di Mattarella è una grande ipocrisia (Di domenica 30 gennaio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/01/editorialenic.mp4 Tutti a chiedere il grande sacrificio a Sergio Mattarella, quel sacrificio che Carlo Azeglio Ciampi non fece. Il Capo dello Stato aveva detto di non voler restare ancora al Quirinale, ma non è bastato. Eppure la sia rielezione non rafforza la Repubblica: è una grandissima sconfitta. Toc toc: siamo sicuri che adesso il governo sia più stabile? Il mio editoriale allo Speciale Quarta Repubblica Quirinale L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di domenica 30 gennaio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/01/editorialenic.mp4 Tutti a chiedere ilsacrificio a Sergio, quel sacrificio che Carlo Azeglio Ciampi non fece. Il Capo dello Stato aveva detto di non voler restare ancora al Quirinale, ma non è bastato. Eppure la sianon rafforza la Repubblica: è una grandissima sconfitta. Toc toc: siamo sicuri che adesso il governo sia più stabile? Il mio editoriale allo Speciale Quarta Repubblica Quirinale L'articolo proviene da Nicola Porro.

