Passaggio di consegne all’Ostiamare | Lardone lascia | arriva Di Paolo

(Di domenica 30 gennaio 2022) Ostia – Dopo 19 anni si chiude il viaggio biancoviola, da presidente, di Luigie si apre una nuova emozionante storia, in casa Ostiamare. E’ un welcome back che diamo con grande felicità alla Famiglia Dila quale, dal 28 Gennaio 2022 acquisisce il 100% della Società lidense, diventandone unico proprietario e tornando così a guidare la Società dopo il trionfo del 2003. Nel 2003 il trionfo con Pirozzi. Ora il nuovo ambizioso progetto Da tutta l’ambiente, dai tifosi e appassionati biancoviola un bentornato a Roberto Diche prende in mano le redini dell’Ostiamare Lidocalcio come detto dopo l’avventura bella, emozionante e ricca di soddisfazioni del 2003 quando la fantastica squadra da lui costruita, con Pirozzi allenatore, e Mattiuzzo calciatore (e ora DS), vinse il torneo tornando in Serie D. Roberto Di ...