"Ora Di Maio dovrà rendere conto". Parte la resa dei conti nel M5S (Di domenica 30 gennaio 2022) Le spaccature interne nel Movimento 5 stelle sono emerse con chiarezza durante l'elezione del capo dello Stato e ora il partito ne chiede conto a Di Maio Leggi su ilgiornale (Di domenica 30 gennaio 2022) Le spaccature interne nel Movimento 5 stelle sono emerse con chiarezza durante l'elezione del capo dello Stato e ora il partito ne chiedea Di

Advertising

fattoquotidiano : PRESIDENTE DONNA Giuseppe Conte preferisce non replicare alle critiche di Luigi Di Maio sulla candidatura di Elisa… - MediasetTgcom24 : Mattarella, Di Maio: 'E' ora di aprire una riflessione politica interna, alcune leadership hanno fallito'… - doomboy : 10 sacchi che se ora il fronte di centrodestra si spacca e la Meloni esce, entra il M5S con Di Maio capo treno. Sp… - savsaverio_sav : RT @davcarretta: Di Maio pugnala Conte. Ora la domanda è se Giorgetti, Zaia & Co. siano pronti a fare altrettanto con Salvini. - gggg45466 : @spighissimo Secondo mio modesto parere se M5S non si muove subito/ora/adesso contro greenpass policies verrà annie… -