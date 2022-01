Napoli, Chiariello: “ADL non prenderà un sostituto di Insigne. Già ci sono quattro soluzioni, e poi c’è Zerbin” (Di domenica 30 gennaio 2022) Ai microfoni di Canale 21 è intervenuto il giornalista televisivo Umberto Chiariello. Quest’ultimo ha parlato del Napoli e del possibile sostituto di Lorenzo Insigne, il quale farà le valigie ed andrà via da Napoli la prossima estate. “Tutti dicono che verrà sostituito. E se invece il Napoli stesse pensando che tra Lozano, Elmas, Ounas già L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Ai microfoni di Canale 21 è intervenuto il giornalista televisivo Umberto. Quest’ultimo ha parlato dele del possibiledi Lorenzo, il quale farà le valigie ed andrà via dala prossima estate. “Tutti dicono che verrà sostituito. E se invece ilstesse pensando che tra Lozano, Elmas, Ounas già L'articolo

Advertising

VEAPCbkAAOeyrhB : Finite le scorte di malox a napoli sciemmmmmmmmmm alvino silver mele chiariello. - Chiariello_CS : RT @ADeLaurentiis: Ho sempre auspicato che Mattarella e Draghi proseguissero insieme il risanamento del nostro Paese. A loro vanno i miei a… - Chiariello_CS : RT @FrancescoRoma78: Il calciomercato è quel periodo in cui il tifoso del #Napoli pensa che la sua squadra (seconda in classifica) sia una… - _softPizza_ : @NapoliStat @CozzAndrea I presupposti per essere pessimisti ci saranno sempre a Napoli, la maggior parte si fa into… - cn1926it : #Chiariello: “#Vlahovic-#Juventus? Che acquisto! Vi spiego il perché” #SscNapoli -