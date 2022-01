Nadal-Medvedev 3-2 a Melbourne | Rafa è nella storia | nessuno più di lui

Advertising

Eurosport_IT : CHE. PARTITA. CHE. FINALE. CHE. NADAL! ?? Dopo una battaglia durata 5 ore e 24 minuti lo spagnolo batte Medvedev e… - WeAreTennisITA : NADAL DIVENTA RE ??2??1?? ?? Nadal compie una rimonta capolavoro contro Medvedev, che sembrava poter chiudere il matc… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS NADAL VINCE GLI AUSTRALIAN OPEN BATTUTO IN FINALE MEDVEDEV 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 #SkySport… - mikaslight : Medvedev è il numero 2 al mondo e si comporta così ?? #AO2022 #Nadal #AusOpen - dnorill : ?? Rafael #Nadal vince gli #AustralianOpen2022 battendo #Medvedev e scrive, in una delle più belle finali,la storia… -

Ultime Notizie dalla rete : Nadal Medvedev

Sotto di 2 set a zero si è aggiudicato l'incontro per 2 - 6, 6 - 7, 6 - 4, 6 - 4, 7 - 5 dopo oltre 5 ore di gioco Rafabatte Dannicon una clamorosa rimonta e conquista l'Australian ...Nella finale maschile degli Australian Open, Rafasupera Daniilin 5 set e diventa il tennista più vincente della storia, conquistando il suo ventunesimo titolo dello Slam. Guarda il video con le foto più belle del matchRafa Nadal è nella storia: lo spagnolo conquista gli Australian Open battendo in finale il russo Daniil Medvedev in 5 set (2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5) e diventando il tennista con più successi negli Slam ...Nadal, che dopo aver battuto Berrettini in semifinale aveva raccontato di aver temuto fino a un mese fa di dover smettere, in finale ha battuto il russo Daniil Medvedev, numero 2 del mondo, in cinque ...