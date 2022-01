Multa non vaccinati over 50: come funziona e chi controlla (Di domenica 30 gennaio 2022) Martedì 1 febbraio inizieranno a partire le multe per i non vaccinati over 50. Si dovrà, invece, aspettare il 15 affinché la disposizione valga sul mondo del lavoro per coloro i quali abbiano più di cinquant'anni. La disposizione va, dunque, valutata su due livelli. Uno è quello strettamente legato al dato anagrafico, indipendentemente da quella che è la posizione lavorativa. Chiunque abbia raggiunto la soglia d'età prevista e non si è sottoposto alla vaccinazione, sarà sanzionato con una Multa di 100 euro. Anche chi non lavora riceverà una sanzione una tantum e sarà comminata attraverso un incrocio dei dati. A confronto saranno, infatti, posti i dati della popolazione residente con quelli delle anagrafe vaccinali regionali e provinciali. Si tratterà di una Multa una tantum e sarà inviata dall'Agenzia delle ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 30 gennaio 2022) Martedì 1 febbraio inizieranno a partire le multe per i non50. Si dovrà, invece, aspettare il 15 affinché la disposizione valga sul mondo del lavoro per coloro i quali abbiano più di cinquant'anni. La disposizione va, dunque, valutata su due livelli. Uno è quello strettamente legato al dato anagrafico, indipendentemente da quella che è la posizione lavorativa. Chiunque abbia raggiunto la soglia d'età prevista e non si è sottoposto alla vaccinazione, sarà sanzionato con unadi 100 euro. Anche chi non lavora riceverà una sanzione una tantum e sarà comminata attraverso un incrocio dei dati. A confronto saranno, infatti, posti i dati della popolazione residente con quelli delle anagrafe vaccinali regionali e provinciali. Si tratterà di unauna tantum e sarà inviata dall'Agenzia delle ...

Advertising

MalangaMariano : RT @ilnapoleso: Nuovi guai per #Vlahovic: spunta una multa per divieto di sosta del 2019 non pagata Il Comune di Firenze batte cassa al se… - ZiaCandida : RT @Rose46820621: @itsmeback_ Per nessuno deve esserci obbligo, i vaccini sono stati approvati d'urgenza e sono ancora in fase sperimental… - AlessioRoxas95 : RT @ilnapoleso: Nuovi guai per #Vlahovic: spunta una multa per divieto di sosta del 2019 non pagata Il Comune di Firenze batte cassa al se… - juricastellani : RT @ilnapoleso: Nuovi guai per #Vlahovic: spunta una multa per divieto di sosta del 2019 non pagata Il Comune di Firenze batte cassa al se… - mister_ricci : RT @ilnapoleso: Nuovi guai per #Vlahovic: spunta una multa per divieto di sosta del 2019 non pagata Il Comune di Firenze batte cassa al se… -