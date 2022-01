Mattarella: 'Le emergenze mettono da parte le prospettive personali' (Di domenica 30 gennaio 2022) E' il secondo Capo di Stato ad essere rieletto, dopo Giorgio Napolitano. I messaggi di auguri dai Leader ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 30 gennaio 2022) E' il secondo Capo di Stato ad essere rieletto, dopo Giorgio Napolitano. I messaggi di auguri dai Leader ...

Advertising

lauraboldrini : Raccogliendo la spinta di tanti voti parlamentari, dopo giorni difficili di stallo, #Mattarella è eletto… - MediasetTgcom24 : Mattarella rieletto presidente della Repubblica con 759 preferenze: il più votato di sempre dopo Pertini | 'Le emer… - repubblica : Il discorso breve e asciutto di Mattarella: 'Giorni difficili ed emergenze, le condizioni impongono di non tirarsi… - OBonomi : RT @Azzurro72219181: Mattarella: Troppe emergenze ho il dovere di non sottrarmi, queste le prime parole. In sostanza hanno deciso che la no… - JohnHard3 : RT @LaNotiziaTweet: “Troppe emergenze, ho il dovere di non sottrarmi”. Sergio #Mattarella rieletto Presidente della Repubblica. Giurerà gio… -