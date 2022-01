M5s: Letta, 'dibattito interno riguarda loro, io parlo con Conte' (Di domenica 30 gennaio 2022) Roma, 30 gen (Adnkronos) - "Il dibattito interno al M5s riguarda il M5s. Io parlo con il segretario del M5s". Lo ha detto Enrico Letta a Mezz'ora in più. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Roma, 30 gen (Adnkronos) - "Ilal M5sil M5s. Iocon il segretario del M5s". Lo ha detto Enricoa Mezz'ora in più.

Advertising

borghi_claudio : @Csigalotti @ginolucarelli Sulla Belloni si sono rivoltati i gruppi PD e M5S già decisi a votare Mattarella. Pratic… - AngeloCiocca : “Presenti non votanti”. È la formula di #Pd #M5S e #Leu per il voto di stamattina. Tradotto? Vuol dire astensione.… - GianlucaVasto : Per chi sa leggere, i veri sconfitti: Letta, Draghi e le minoranze interne M5S e Lega. Il pareggio buono: Conte e g… - Antonio39148566 : RT @paolocristallo: I numeri per eleggere la #Belloni c'erano (M5S, PD, Lega e persino FdI l'apprezzava), ma qualcuno ha fatto saltare tutt… - gjscco : RT @MizStemiz: #Letta s'accorge ora dei cambi di casacca, quando il #M5S ha proposto il blocco di questa porcheria nessuno lo ha votato. #v… -