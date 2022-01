L'Eredità, 'Morale' a terra per Eleonora per colpa dell'Elettricità (Di domenica 30 gennaio 2022) Torna ad intrattenere i suoi numerosi spettatori L'Eredità, che nella giornata di sabato 29 gennaio ha saltato il suo consueto appuntamento, lasciando amareggiati gli utenti di Rai 1. Ancora una volta, il motivo di questo stop improvviso è dipeso dalle Elezioni del Presidente della Repubblica. Fortunatamente questa domenica ha permesso ai fan di tornare a giocare con Flavio Insinna e i suoi sette concorrenti. Nel corso della puntata non sono mancati siparietti, emozioni e il consueto colpo di scena nel finale della Ghigliottina, caratterizzato da un montepremi sostanzioso. Questa volta le parole da indovinare erano: Stelle, Legge, terra, Dovere e Corrente (la risposta a fine articolo). L'Eredità, al Triello con Benedetta, Eleonora ed Enrico In apertura non è mancato ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 30 gennaio 2022) Torna ad intrattenere i suoi numerosi spettatori L', che nella giornata di sabato 29 gennaio ha saltato il suo consueto appuntamento, lasciando amareggiati gli utenti di Rai 1. Ancora una volta, il motivo di questo stop improvviso è dipeso dalle Elezioni del Presidentea Repubblica. Fortunatamente questa domenica ha permesso ai fan di tornare a giocare con Flavio Insinna e i suoi sette concorrenti. Nel corsoa puntata non sono mancati siparietti, emozioni e il consueto colpo di scena nel finalea Ghigliottina, caratterizzato da un montepremi sostanzioso. Questa volta le parole da indovinare erano: Stelle, Legge,, Dovere e Corrente (la risposta a fine articolo). L', al Triello con Benedetta,ed Enrico In apertura non è mancato ...

Advertising

cia99000 : RT @tragicamenteio: SCUSATE MIO PADRE STA GUARDANDO L’EREDITÀ ED HANNO CITATO “IL CIELO STELLATO SOPRA DI NOI, LA LEGGE MORALE DENTRO DI NO… - esauritatorino : RT @tragicamenteio: SCUSATE MIO PADRE STA GUARDANDO L’EREDITÀ ED HANNO CITATO “IL CIELO STELLATO SOPRA DI NOI, LA LEGGE MORALE DENTRO DI NO… - tiamotiodio : RT @dreamingtom: “IL CIELO STELLATO SOPRA DI ME, LA LEGGE MORALE DENTRO DI ME ALL’EREDITA MENZIONATI BASTA MI MANCANO DA MORIRE TORNATE ht… - stelle_cadenti_ : RT @tragicamenteio: SCUSATE MIO PADRE STA GUARDANDO L’EREDITÀ ED HANNO CITATO “IL CIELO STELLATO SOPRA DI NOI, LA LEGGE MORALE DENTRO DI NO… - unsaidemily12 : RT @dreamingtom: “IL CIELO STELLATO SOPRA DI ME, LA LEGGE MORALE DENTRO DI ME ALL’EREDITA MENZIONATI BASTA MI MANCANO DA MORIRE TORNATE ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Eredità Morale L'omaggio di Pescara alla memoria di Emilio Alessandrini ... nel suo breve discorso ha rilevato che "commemorare Emilio Alessandrini non è solo ricordare ciò che ha fatto, ma soprattutto è alimentare ciò che ci ha trasmesso come eredità morale di impegno ...

Terrorismo: commemorato magistrato Alessandrini a Pescara ... nel suo breve discorso ha rilevato che "commemorare Emilio Alessandrini non è solo ricordare ciò che ha fatto, ma soprattutto è alimentare ciò che ci ha trasmesso come eredità morale di impegno ...

L’Eredità 30 gennaio 2022, alla terza ghigliottina Eleonora non indovina la parola NonSolo.TV ... nel suo breve discorso ha rilevato che "commemorare Emilio Alessandrini non è solo ricordare ciò che ha fatto, ma soprattutto è alimentare ciò che ci ha trasmesso comedi impegno ...... nel suo breve discorso ha rilevato che "commemorare Emilio Alessandrini non è solo ricordare ciò che ha fatto, ma soprattutto è alimentare ciò che ci ha trasmesso comedi impegno ...