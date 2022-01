Laura Mattarella, il secondo mandato è anche per lei (Di domenica 30 gennaio 2022) La figlia del Presidente della Repubblica si appresta a (ri)vestire i panni di First Lady al fianco del suo adorato padre, rimasto vedovo della moglie Marisa Chiazzese nel 2012 Leggi su vanityfair (Di domenica 30 gennaio 2022) La figlia del Presidente della Repubblica si appresta a (ri)vestire i panni di First Lady al fianco del suo adorato padre, rimasto vedovo della moglie Marisa Chiazzese nel 2012

