Inter, ipotesi Calhanoglu bis: nuovo colpo a zero dal Milan (Di domenica 30 gennaio 2022) Tutti ricordano il colpo dell’Inter a parametro zero in estate dal Milan, così a giugno i nerazzurri potrebbero anticipare anche la Juventus Pausa per le Nazionali che permette ai club… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 30 gennaio 2022) Tutti ricordano ildell’a parametroin estate dal, così a giugno i nerazzurri potrebbero anticipare anche la Juventus Pausa per le Nazionali che permette ai club… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

FBiasin : #Inter, riunione in corso. Sul piatto le ipotesi attaccante e stop o attaccante + esterno a sinistra. - sportli26181512 : Verso il derby: Pioli non scarta l'ipotesi Kessie trequartista: Domani scatterà ufficialmente l'operazione derby. M… - milanismoit : Le ipotesi Premier e Barca sono vive, ma il futuro di Kessie potrebbe continuare a parlare italiano. Inter e Juve h… - DavideBacchiddu : @joker_vinc8 Io ho un'altra ipotesi: che giocherà benissimo sia con Dzeko che con Sanchez, e quindi creerà un discr… - TaRulleGulle : La Juventus potrà tornare in corsa per lo scudetto solo se l'Inter comincerà a perdere pesantemente colpi, perché,… -