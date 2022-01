Il principe Andrea può chiudere il processo con 14 milioni di sterline se ammette di essere colpevole (Di domenica 30 gennaio 2022) Il principe Andrea potrebbe chiudere la causa contro Virginia Giuffre prima del previsto. Il prezzo da pagare è di 14 milioni di sterline, come ha dichiarato l’avvocato della donna, che lo accusa di abusi sessuali. La Giuffre è pronta a chiudere il processo previo pagamento, ma solo se il duca di York ammetterà le sue … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 30 gennaio 2022) Ilpotrebbela causa contro Virginia Giuffre prima del previsto. Il prezzo da pagare è di 14di, come ha dichiarato l’avvocato della donna, che lo accusa di abusi sessuali. La Giuffre è pronta ailprevio pagamento, ma solo se il duca di Yorkrà le sue … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

