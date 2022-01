Green pass, ecco dove servirà da martedì (e scattano le multe). Nodo discoteche, riapriranno il 15 febbraio? (Di domenica 30 gennaio 2022) Archiviata la pratica Quirinale, ora il governo può tornare ad accelerare sul fronte della pandemia. È infatti previsto per domani un consiglio dei ministri in cui, oltre ad alcune... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 30 gennaio 2022) Archiviata la pratica Quirinale, ora il governo può tornare ad accelerare sul fronte della pandemia. È infatti previsto per domani un consiglio dei ministri in cui, oltre ad alcune...

Advertising

VittorioSgarbi : Draghi, adesso che comincia una fase nuova, dai un segnale: libera il Paese dall’inutile”Green Pass”. O vuoi passa… - VittorioSgarbi : Non si capisce per quale ragione Draghi continui a mantenere il “Green Pass”. - AndreaVenanzoni : Roberto Speranza che invoca la revisione della legge elettorale mi fa subito pensare al green pass per accedere alla cabina elettorale - rudy_matrix : RT @VittorioSgarbi: Draghi, adesso che comincia una fase nuova, dai un segnale: libera il Paese dall’inutile”Green Pass”. O vuoi passare a… - r_melt : RT @byoblu: L'ultima risoluzione adottata dal Consiglio d'Europa sembra bocciare la politica sanitaria adottata dall'Italia. Dall'utilizzo… -