Dario di Amici 2021 | chi è | cognome | età | di dov’è | fidanzata | Instagram | Veronica Peparini

La nuova classe di Amici, il talent show di Canale 5 più amato e seguito di sempre, si è formata e Dario, ballerino voluto da Veronica Peparini, è riuscito a vincere la sfida contro Mirko (allievo di Alessandra Celentano) e conquistarsi la maglia. View this post on Instagram A post shared by Amici Official (@Amiciufficiale) Dario di Amici 2021: chi è, cognome, età Dario Schirone ha 18 anni, è nato il 17 gennaio del 2004 e da sempre si è appassionato al mondo della danza. Ha studiato con Veronica Peparini, sua attuale maestra, e Fabrizio Prolli, poi nel 2017 ha addirittura preso parte a una coreografia di ...

