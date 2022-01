Che tempo che fa: ospiti Amadeus e Alessando Gassmann, stasera su Rai3 (Di domenica 30 gennaio 2022) Che tempo che fa torna stasera su Rai3 con la nuova puntata: tra gli ospiti anche Amadeus, Alessadro Gassmann e Roberta Metsola, la nuova Presidente del Parlamento Europeo. Che tempo Che Fa torna stasera su Rai3 dalle 20:00 con un nuovo appuntamento. In studio con Fabio Fazio anche il cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Mago Forest, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Ospite d'onore di questa domenica 30 gennaio 2022 sarà Roberta Metsola, la nuova Presidente del Parlamento Europeo che ha assunto l'incarico - succedendo a David Sassoli - il 18 gennaio scorso, giorno del suo 43° compleanno, diventando così la più giovane Presidente del Parlamento Europeo di sempre, e la più giovane a ... Leggi su movieplayer (Di domenica 30 gennaio 2022) Cheche fa tornasucon la nuova puntata: tra glianche, Alessadroe Roberta Metsola, la nuova Presidente del Parlamento Europeo. CheChe Fa tornasudalle 20:00 con un nuovo appuntamento. In studio con Fabio Fazio anche il cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Mago Forest, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Ospite d'onore di questa domenica 30 gennaio 2022 sarà Roberta Metsola, la nuova Presidente del Parlamento Europeo che ha assunto l'incarico - succedendo a David Sassoli - il 18 gennaio scorso, giorno del suo 43° compleanno, diventando così la più giovane Presidente del Parlamento Europeo di sempre, e la più giovane a ...

