Calciomercato | Newcastle Preso Bruno Guimaraes dal Lione

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Newcastle

Calciomercato.com

Il centrocampista brasiliano ha firmato un contratto di 4 anni e mezzo ILONDRA (INGHILTERRA) - Bruno Guimaraes è un nuovo giocatore del. A renderlo noto è lo stesso club inglese attraverso un comunicato nel quale specifica che il centrocampista brasiliano arriva a titolo definitivo dal Lione. Guimaraes, che indosserà la ...1 Bruno Guimaraes è un nuovo giocatore del. Ufficiale l'arrivo del centrocampista brasiliano, seguito con attenzione anche dalla Juventus : il Lione ha svelato le cifre dell'operazione, l'affare si è concluso per 50,1 milioni di ...Calciomercato - Contatti Newcastle - Napoli per due cartellini azzurri: Fabian Ruiz ed Osimhen Calciomercato - Contatti tra il Newcastle ed il Napoli per la cessione di due cartellini azzurri, quello ...Il club aveva provato ad anticipare il colpo Mathias Olivera dal Getafe, trovando però il muro del club spagnolo ...