(Di sabato 29 gennaio 2022) Dusanè ufficialmente un nuovo calciatore dellantus. L’attaccante serbo si è legato al club bianconero per quattro anni e mezzo, fino al 30 giugno 2026. Un’operazione importante per lantus, che per il giocatore ha investito 70 milioni di euro – pagabili in tre esercizi alla Fiorentina – ai quali si potrebbero aggiungere L'articolo

juventusfc : Benvenuto, Dušan ???? La maglia che stavate aspettando ?? #DV7 qui ???? - GoalItalia : La Juve aspetta il suo nuovo re ?? Dusan #Vlahovic compie 22 anni ?? - juventusfc : ???????????????????? ?????? Quel sorriso ?? #DV7 ???? - ABalestrieri : RT @Viglianesi_San: Fermiiiiiiiiiiiiiiiiii ?????? Bile, bile ovunque a #Napoli #Juve #Vlahovic #Alvino #Bandesciem - CalcioFinanza : Vlahovic-Juve, le cifre delle commissioni agli agenti -

Khaby Lame presenta a suo modo Dusan. Entrambi con la maglia della Juventus danno spettacolo sui social... e nella fattispecie compenso per i personaggi che ruotano intorno a, si parli di 'circa'. ... Ma siamo veramente certi che il fuoriclasse serbo sia voluto andare solo alla, anche se l'...Dopo aver sistemato l'attacco con il colpo Dusan Vlahovic, la Juventus spera di puntellare il centrocampo già in questo mese di gennaio. I bianconeri non mollano Denis Zakaria, centrocampista in scade ...Dopo la Lega anche la Juventus ufficializza l'acquisto di Vlahovic dalla Fiorentina, rendendo note anche le cifre. Si tratta di 70 milioni pagabili in tre tranche oltre 10 milioni massimo ...