Vittorio Feltri attacca: «Letta un portaombrelli, Salvini il peggiore, Conte si è dissolto da solo» (Di sabato 29 gennaio 2022) È una bocciatura senza appello quella che Vittorio Feltri decreta per Matteo Salvini, che giudica come «il peggiore» di tutti i leader di partito e coalizione che stanno gestendo l’elezione del presidente della Repubblica. Per il direttore editoriale di Libero «nessuno ha meritato la sufficienza», perché, se Salvini si è mosso molto male, «non è che gli altri brillino». «Lo dico io che pendo a destra e non certo a sinistra. Però – ha precisato Feltri – le sue mosse sono quasi comiche. Mi dispiace dirlo, ma è la verità». Vittorio Feltri: «Salvini il peggiore, Letta inesistente» Parlando con l’Adnkronos, Feltri non ha comunque fatto sconti neppure agli altri, a partire da ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 29 gennaio 2022) È una bocciatura senza appello quella chedecreta per Matteo, che giudica come «il» di tutti i leader di partito e coalizione che stanno gestendo l’elezione del presidente della Repubblica. Per il direttore editoriale di Libero «nessuno ha meritato la sufficienza», perché, sesi è mosso molto male, «non è che gli altri brillino». «Lo dico io che pendo a destra e non certo a sinistra. Però – ha precisato– le sue mosse sono quasi comiche. Mi dispiace dirlo, ma è la verità».: «ilinesistente» Parlando con l’Adnkronos,non ha comunque fatto sconti neppure agli altri, a partire da ...

