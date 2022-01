UFFICIALE Sensi è un nuovo calciatore della Sampdoria: scelto il numero di maglia (Di sabato 29 gennaio 2022) La Sampdoria ha ufficializzato l’arrivo dall’Inter di Stefano Sensi Attraverso una nota UFFICIALE, la Sampdoria ha annunciato l’arrivo dall’Inter di Stefano Sensi. Il centrocampista indosserà la maglia numero 5. IL COMUNICATO – «L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal F.C. Internazionale i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Stefano Sensi (nato a Urbino il 5 agosto 1995)». ? OFFICIAL#Sensi è blucerchiato: arriva dall'@inter a titolo temporaneo.— U.C. Sampdoria (@Sampdoria) January 29, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Laha ufficializzato l’arrivo dall’Inter di StefanoAttraverso una nota, laha annunciato l’arrivo dall’Inter di Stefano. Il centrocampista indosserà la5. IL COMUNICATO – «L’U.C.comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal F.C. Internazionale i diritti alle prestazioni sportive delStefano(nato a Urbino il 5 agosto 1995)». ? OFFICIAL#è blucerchiato: arriva dall'@inter a titolo temporaneo.— U.C.(@) January 29, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

