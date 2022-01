Stefano Coletta | «I miei due anni alla guida di Rai1 tra Sanremo | polemiche e novità»

(Di sabato 29 gennaio 2022)ha da poco tagliato il traguardo dei duedirezione didi cui sarà anche l’ultimo direttore in carica. Il nuovo modello organizzativo della Rai prevede infatti la nascita di dieci direzioni di genere tra cui quella dell’Intrattenimento Prime Time, affidata proprio a. “Uomo di prodotto”, “uomo Rai”, “il direttore intellettuale”, le etichette su di lui di sprecano: in trent’ha scalato l’azienda, entrando da precario (tale è rimasto per dieci) e lavorando a decine di programmi di successo fino al vertice di Rai3 e poi dell’ammiraglia. Conosce l’azienda e i suoi uomini, da psicanalista mancato ne sa analizzare pregi, aspirazioni e punti deboli. Legge molto, scrive tanto – «il mio grande sogno è pubblicare un ...

panorama_it : Intervista al nuovo direttore Intrattenimento Prime Time, che anticipa i progetti futuri e fa un bilancio dei succe… - justagem1nigirl : +++ULTIM'ORA+++ Stefano Coletta ha affidato ad Amadeus la conduzione del Festival di Sanremo a vita. L'annuncio ver… - LaCritica15 : IL DIRETTORE DI RAI1 STEFANO COLETTA SULLA VETTA DEL MONTE AUDITEL di Stefano Bini - Stefano_Bini1 : IL DIRETTORE DI @RaiUno @StefanoColetta2 SULLA VETTA DEL MONTE AUDITEL Ne scrivo oggi, sulla rubrica… - LorenzPellico : @StefanoColetta2 @RaiUno @antoclerici Immenso Stefano Coletta, complimenti per la realizzazione di questo fantastic… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Coletta

Panorama

... poi conduttrice nel 2010 e co - conduttrice con Amadeus nel 2020), e benedetta pubblicamente dall'approvazione del direttore di Rai 1. Ambienti vicini ad Amadeus non confermano la ..., direttore di Rai1 e da sempre grande fan di Raffaella Carrà , sta preparando un grande spettacolo con la partecipazione del compagno della showgirl Sergio Japino. Una prima serata ...Anche quando tutta l’attenzione è incentrata sul “Quirinale” a viale Mazzini non si perde di vista la lotta per le poltrone. Il fronte aperto al momento è quello per i vicedirettori delle direzioni di ...Sono costanti le voci attorno ad Elisabetta Gregoraci. Soprattutto quelle che riguardano la sua vita privata. Chi è l'uomo nelle sue stories?