"Serve una messa a punto": ora si apre il fronte sul governo (Di sabato 29 gennaio 2022) Per Enrico Letta la squadra di governo non va cambiata. Ma Salvini e Giorgetti chiedono un incontro a Draghi: "Serve una messa a punto" Leggi su ilgiornale (Di sabato 29 gennaio 2022) Per Enrico Letta la squadra dinon va cambiata. Ma Salvini e Giorgetti chiedono un incontro a Draghi: "una

Advertising

lauraboldrini : 382 voti per #Casellati, molto lontani dal quorum: la seconda carica dello Stato esposta a una candidatura alla… - LiaCapizzi : Houston abbiamo un problema La locuzione 'una donna in gamba' 1) sbandierata se conviene, 2) accartocciata se no… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Terremoto dopo il #MattarellaBis. Frase sibillina di #Giorgetti: 'Dimissioni? Serve una messa a punt… - bundolo48 : RT @Zziagenio78: Si fa strada l'ipotesi di eleggere Mattarella senza dirgli niente e poi quando serve andiamo da lui vestiti da Corriere Ba… - fax1974 : RT @RaiNews: 'Per affrontare la nuova fase serve una messa a punto: Governo e maggioranza adottino un nuovo metodo di lavoro che permetta d… -