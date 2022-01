Quirinale, report Spin factor-Adnkronos: 74% popolo rete sentiment positivo per Mattarella (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il 74% del popolo della rete esprime un sentiment positivo per la rielezione di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica. È quanto emerge dal quarto report realizzato in esclusiva per l’Adnkronos tramite Human, l’esclusiva piattaforma di web e social listening, interamente sviluppata con algoritmo italiano di proprietà di Spin factor, società leader in Italia nella consulenza strategica politica e istituzionale. Secondo il report, si tratta di un dato assolutamente rilevante, un dato positivo così elevato è difficilmente riscontrabile in analisi di contesto politico istituzionale. Segno del legame profondo che si è instaurato in questi anni, e in particolare ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 29 gennaio 2022) () – Il 74% deldellaesprime unper la rielezione di Sergioalla Presidenza della Repubblica. È quanto emerge dal quartorealizzato in esclusiva per l’tramite Human, l’esclusiva piattaforma di web e social listening, interamente sviluppata con algoritmo italiano di proprietà di, società leader in Italia nella consulenza strategica politica e istituzionale. Secondo il, si tratta di un dato assolutamente rilevante, un datocosì elevato è difficilmente riscontrabile in analisi di contesto politico istituzionale. Segno del legame profondo che si è instaurato in questi anni, e in particolare ...

Advertising

HarnetBana : OCHA report su #Tigray: decine di civili uccisi nel Tigray a causa di una serie di attacchi aerei durante la settim… - Frankf1842 : RT @reportrai3: +++ Comunichiamo che, in vista dello speciale del @Tg3web 'Verso il Quirinale', la replica di #Report prevista per oggi pom… - reportrai3 : +++ Comunichiamo che, in vista dello speciale del @Tg3web 'Verso il Quirinale', la replica di #Report prevista per… - ofcs_report : ??LIVE #QUIRINALE ?? #MELONI 'NON VOTEREMO #MATTARELLA' 'E' un'anomalia costituzionale' #PresidenteDellaRepubblica - sarais53 : #Quirinale #Salvini *terne,*quaterne,*tombola! ?? La parabola di un #cazzaro. ?????Nn lo si conoscesse...????… -