Quirinale | Mattarella eletto presidente Ma c’è una sorpresa nei voti | ecco i risultati

(Di sabato 29 gennaio 2022) Ancora tu, ma non dovevamo non vederci più? Sergiosarà il prossimodella Repubblica italiana. Resta ale non se ne va, come invece aveva predicato a destra e a manca nei mesi scorsi. Ha cambiato idea, forse “obbligato” dallo stallo politico come si suol dire, ma chissà se in fondo non ci aveva fatto un pensierino. Alla sua rielezione si è arrivati dopo una settimana infuocata. La rosa del centrodestra subito sfiorita, con Letizia Moratti, Carlo Nordio e Marcello Pera neppure portati in aula. Poi le ipotesi finite suoi tavoli delle trattative, da Sabino Cassese a Franco Frattini, silurati per mille e più motivi. Lo strappo di Meloni con l’indicazione di Crosetto. La svolta della candidatura di Maria Elisabetta Alberti Casellati, proposta dal centrodestra e impallinata dal suo stesso partito. E infine il ...