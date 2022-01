Quirinale | la diretta dello scrutinio | in diretta | la rielezione di Sergio Mattarella

Advertising

fanpage : ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un second… - borghi_claudio : Diretta: #Quirinale. Cosa è successo e perché è finita così. - lorepregliasco : Ma siete sicuri che l'elezione diretta del presidente della Repubblica sarebbe poi una grande idea? #Quirinale - ChiodiDonatella : RT @ofcs_report: ??LIVE #QUIRINALE ?? #FASSINO: SU #MATTARELLA INTERPRETATO AL MEGLIO SENTIMENTO ITALIANI “In questi giorni abbiamo sottolin… - IMoresi : RT @borghi_claudio: Diretta: #Quirinale. Cosa è successo e perché è finita così. -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale diretta

La giornata in19.41 - Si è conclusa l'ottava votazione, quella che dovrebbe essere ... Lo ha detto il presidente della Conferenza stato regioni Massimiliano Fedriga uscendo dal. Ore ......la sua gratudine al capo dello Stato per il lavoro svolto nei primi sette anni ale si è ... Renzi: 'Contento per l'Italia, ma pensiamo a elezionecapo dello Stato' "Sono molto contento ...riceverà al Quirinale i presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, che gli comunicheranno - come consuetudine - l'esito del voto. Ci sarà poi, in diretta televisiva ...Dopo sette fumate nere i grandi elettori riuniti a Montecitorio in tutta probabilità sanciranno la rielezione di Sergio Mattarella a ...