Quirinale, Casini: “Il Parlamento chieda a Mattarella di continuare” (Di sabato 29 gennaio 2022) ROMA – “Io chiedo a tutti i colleghi, al Parlamento, di cui ho sempre difeso la centralità nell’ambito delle istituzioni democratiche, di togliere il mio nome dalla discussione e di chiedere al Presidente Mattarella la disponibilità a continuare il suo mandato nell’interesse dell’Italia”. Lo ha detto Pier Ferdinando Casini (foto) durante una dichiarazione alla Camera dei Deputati. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 29 gennaio 2022) ROMA – “Io chiedo a tutti i colleghi, al, di cui ho sempre difeso la centralità nell’ambito delle istituzioni democratiche, di togliere il mio nome dalla discussione e di chiedere al Presidentela disponibilità ail suo mandato nell’interesse dell’Italia”. Lo ha detto Pier Ferdinando(foto) durante una dichiarazione alla Camera dei Deputati. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

VittorioSgarbi : #quirinale È un gran casino. Berlusconi sembra indicare Casini: contrari Meloni e Salvini. Si è valutato che nessun… - pietroraffa : Fonti centriste riferiscono che, fra le opzioni in campo, si starebbe valutando seriamente l’ipotesi di votare Pier… - Tommasolabate : Si sta cercando un modo bipartisan per uscire dai Casini. #quirinale #maratonamentana - Antonio39148566 : RT @Ste_Mazzu: Lecitissimo avere dubbi sul fatto che chi ha diretto i servizi vada al Quirinale, lecitissimo per chiunque tranne per chi da… - Nutizieri : Quirinale, Pierferdinando Casini: 'Togliete il mio nome dalla lista dei candidati' -