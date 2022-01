Neymar sulla via del recupero | guarda il suo allenamento

Advertising

CalcioPillole : La stella del #PSG, #Neymar, è tornato sulla decisione di lasciare il club francese maturata qualche estate fa: di… - rompipallex : Ho un commento sulla serie di Neymar che non riguarda Neymar ed è: THIAGO SILVA QUANTO SEI PREZIOSO TI AMO TI VENER… -

Ultime Notizie dalla rete : Neymar sulla

Vittima di una distorsione alla caviglia sinistra con lesione dei legamenti a novembre,sta recuperando per rientrare il prima possibile: sui social pubblica il video del suo allenamento... che contattata per un chiarimentovicenda ci ha risposto quanto segue: Non è corretto, ... coinvolgendo volti noti come, Paul Pogba, Tim Howard, Gareth Bale, Robin van Persie, Claudio ...Il rafforzamento della squadra, la squadra strssa, sono un obiettivo più grande. Stanotte Ecuador-Brasile, Tite: 'Spiace per l'assenza di Neymar, ma credo in Coutinho'. vedi letture. Questa notte (all ...Neymar torna a parlare e lo fa con un duro attacco a chi critica, e sfogandosi sulla sua vita privata fuori dal campo.