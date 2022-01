Moto3 | MTA Racing parte all' assalto del Mondiale e dello Junior GP - News

(Di sabato 29 gennaio 2022) Bella serata di presentazione per la squadra MTATeam , formazione pronta allo sbarco iridato, capitanata da Alessandro Tonucci , ex protagonista del Moto, serie che lo ha visto correre ...

...la squadraRacing Team , formazione pronta allo sbarco iridato, capitanata da Alessandro Tonucci , ex protagonista del Motomondiale, serie che lo ha visto correre a ottimi livelli in 125,, ..., non solo, intanto, non lascia il Cev , nel frattempo rinominato Fim Junior Gp. Il campionato perde il legame con la Spagna, che rimane comunque il fulcro della competizione per numero ...La squadra di Alessandro Tonucci entra nel paddock iridato, affidando le KTM a Stefano Nepa e Ivan Ortola, e scommettendo su Xabi Zurutuza e Kotaro Uchiumi nella serie iberica ...AC Racing Team rinnova l'impegno Moto3 nel JuniorGP (ex CEV). Confermato Luca Lunetta, accanto a lui arriva Alessandro Morosi.