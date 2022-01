LIVE Snowboardcross, Coppa del Mondo Cortina 2022 in DIRETTA: Michela Moioli, Lorenzo Sommariva e Omar Visintin in semifinale! (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.52 E’ IL MOMENTO DI Michela Moioli! L’azzurra per conquistare la finale dovrà vedersela con l’austriaca Zerkhold, la canadese McManiman e la tedesca Fischer. 19.51 Charlotte Bankes è prima! Dopo una gara in sordina, la britannica mette le marce alte nel tratto conclusivo e conquista la finale A insieme a Trespeuch. 19.49 Prima semifinale femminile: al via Charlotte Bankes, Manon Petit Lenoir, Stacy Gaskill e Chloe Trespeuch. 19.48 Un rientro con il botto per Omar Visintin: il classe 1989 di Merano è tornato subito competitivo dopo il recupero lampo dall’infortunio. 19.47 Secondo! Secondo Omar Visintin che è in semifinale! L’azzurro si piazza dietro al fenomeno austriaco Alessandro ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.52 E’ IL MOMENTO DI! L’azzurra per conquistare la finale dovrà vedersela con l’austriaca Zerkhold, la canadese McManiman e la tedesca Fischer. 19.51 Charlotte Bankes è prima! Dopo una gara in sordina, la britannica mette le marce alte nel tratto conclusivo e conquista la finale A insieme a Trespeuch. 19.49 Prima semifinale femminile: al via Charlotte Bankes, Manon Petit Lenoir, Stacy Gaskill e Chloe Trespeuch. 19.48 Un rientro con il botto per: il classe 1989 di Merano è tornato subito competitivo dopo il recupero lampo dall’infortunio. 19.47 Secondo! Secondoche è inL’azzurro si piazza dietro al fenomeno austriaco Alessandro ...

