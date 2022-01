LIVE Formula E, E-Prix Diriyah 2022 in DIRETTA: Mortara, Frinjs, Da Costa e Vergne passano il turno. Out Vandoorne (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 Vandoorne eliminato! Colpo di scena in Arabia Saudita! L’alfiere della Mercedes è out dalla sessione con il sesto tempo. passano Mortara, Frinjs, Da Costa e Vergne! 14.09 Mortara, Vergne, Da Costa e Vandoorne sono al momento presenti nella ‘Q2’. 14.07 La classifica è destinata a cambiare nei prossimi minuti! Ultimo giro veloce! 14.05 Tre minuti al termine del turno. Mortara è al momento leader in 1.07.7. Secondo posto per Da Costa davanti a Vergne. 14.03 Attenzione a Sam Bird. Il britannico ha colpito le barriere, qualifica finita per l’alfiere di Jaguar che scatterà ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.10eliminato! Colpo di scena in Arabia Saudita! L’alfiere della Mercedes è out dalla sessione con il sesto tempo., Da! 14.09, Dasono al momento presenti nella ‘Q2’. 14.07 La classifica è destinata a cambiare nei prossimi minuti! Ultimo giro veloce! 14.05 Tre minuti al termine delè al momento leader in 1.07.7. Secondo posto per Dadavanti a. 14.03 Attenzione a Sam Bird. Il britannico ha colpito le barriere, qualifica finita per l’alfiere di Jaguar che scatterà ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Formula E E-Prix Diriyah 2022 in DIRETTA: iniziano le qualifiche gruppo A in pista - #Formula #E-Prix #Diriyah… - zazoomblog : LIVE Formula E E-Prix Diriyah 2022 in DIRETTA: iniziano le qualifiche gruppo A in pista - #Formula #E-Prix… - zazoomblog : LIVE Formula E E-Prix Diriyah 2022 in DIRETTA: tra pochi minuti le qualifiche - #Formula #E-Prix #Diriyah #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Formula E E-Prix Diriyah 2022 in DIRETTA: qualifiche e gara-2 nuova occasione per Giovinazzi - #Formula #E-Pr… - infoitsport : LIVE Formula E, E-Prix Diriyah 2022 in DIRETTA: Mercedes domina la scena. Vittoria per De Vries -