L’assalto bipopulista al Quirinale dimostra che c’è una sola via d’uscita

(Di sabato 29 gennaio 2022) Nella giornata di ieri, contrariamente alla lagnosa narrazione prevalente, si sono confrontate due opposte prospettive politiche, sulla presidenza della Repubblica e sul futuro del nostro sistema politico: quella implicita nella candidatura di Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha raccolto 382 voti, partendo sulla carta dai 453 voti del centrodestra, e quella implicita nei 336 voti ricevuti da Sergio Mattarella, partendo sulla carta da zero, non essendo stato candidato da nessuno. Vedremo che esito avrà la candidatura di Elisabetta Belloni (ri)annunciata a sorpresa ieri sera, proprio mentre i grandi elettori mettevano nell’urna centinaia di voti per Mattarella. Ma l’impressione è che si tratti del secondo tentativo di ricostituire l’asse gialloverde, allargato a Fratelli d’Italia, che aveva già portato Casellati alla presidenza del Senato, e negli auspici dei promotori avrebbe ...