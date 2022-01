La sorella di Alessandro Basciano fa (ancora) chiarezza: “Sophie non è adatta a lui” (Di sabato 29 gennaio 2022) La sorella di Alessandro Basciano, dopo la sua lettera tra le pagine del settimanale DiPiù, è intervenuta a Casa Chi con un messaggio indirizzato all’autore del Grande Fratello Vip che è stato letto durante le chicche di gossip. La sorella di Basciano fa chiarezza: “Sophie non è adatta a lui” Io ho una frase che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 29 gennaio 2022) Ladi, dopo la sua lettera tra le pagine del settimanale DiPiù, è intervenuta a Casa Chi con un messaggio indirizzato all’autore del Grande Fratello Vip che è stato letto durante le chicche di gossip. Ladifa: “non èa lui” Io ho una frase che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

