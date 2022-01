La moda dall’antichità ad oggi in mostra a Napoli

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 29 gennaio 2022) di Manuela De Rosa Il professor Giuseppe Scala da chimico analista di reperti archeologici, ex docente di chimica delle fibre tessili e materie tintorie che espone nel museo del Real Orto Botanico dii suoi ritrovamenti rinvenuti in varie missioni archeologiche in collaborazione con il CNR rivela alcune informazioni circa le nuove fibre tessili e la. Ma quali sono le invenzioni più importanti dellafemminile, che continuità hanno avuto ed a quali sviluppi hanno dato corso dall’antico Egitto, passando per la Cina, poi in Italia ed in Inghilterra? “Nell’antico Egitto quando si componevano i vestiti colno o con telai arcaici le vesti delle donne erano trasparenti in controluce e perciò sconvenienti. Un genio locale sconosciuto pensò di fare delle pieghettine, in modo tale che si creasse un doppio ...