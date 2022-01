La foresta di sequoie torna alle tribù native | a loro il compito di proteggere e guarire la terra

(Di sabato 29 gennaio 2022) La porzione diacquistata dalla Redwood League era in passato terreno di caccia, pesca e di celebrazioni rituali percome i Sinkyone Nascosti nella contea di Mendocino, nel nord della California, si trovano 523 acri difrastagliata, costellati dai ceppi fantasma di anticheraccolte durante il boom del disboscamento, che ha eliminato oltre il 90% delle specie sulla costa occidentale. Ma circa 200 di questi acri sono ancora densi di alberi antichi, che sono stati risparmiati dal taglio. Laera il terreno di caccia, di pesca e cerimoniale di generazioni diindigene come i Sinkyone, fino a quando gran parte di queste sono state cacciate dai coloni europei. Martedì 25 gennaio, però, un’organizzazione no-profit californiana che si occupa di ...

Una porzione di foresta ancora incontaminata, popolata da antiche sequoie, è stata restituita ai discendenti delle popolazioni autoctone.
Oltre 500 acri di foresta nella contea di Mendocino, in California, tornano alle dieci tribù indigene che per migliaia di anni se ne sono prese cura ...