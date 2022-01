Iran | ' razzi su scalo di Baghdad per destabilizzare l' Iraq'

(Di sabato 29 gennaio 2022) L'attacco concontro l'aeroporto internazionale dipunta ae creare insicurezza in. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteriiano, Saeed ...

InformazioneA : #Iraq 4 razzi sono stati lanciati a #Fallujah, con l'obiettivo di colpire la casa del Presidente del Parlamento Al-… -

L'attacco concontro l'aeroporto internazionale di Baghdad punta a destabilizzare e creare insicurezza in Iraq. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh, ...Si tratta dell'ultimo di una serie di attacchi che gli Stati Uniti attribuiscono alle milizie legate all'. Ihanno colpito le piste e le aree di parcheggio, hanno rivelato fonti presso il ...L'attacco con razzi contro l'aeroporto internazionale di Baghdad punta a destabilizzare e creare insicurezza in Iraq. (ANSA) ...