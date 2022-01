Inter Kolarov, sarà addio: non solo ai nerazzurri (Di sabato 29 gennaio 2022) Aleksander Kolarov ha deciso: addio all’Inter e al calcio giocato per il terzino serbo ex Roma e Manchester City Novità sul futuro di Kolarov. L’esterno dell’Inter rescinderà il suo contratto con i nerazzurri e molto probabilmente dirà addio al calcio giocato. Diversi problemi fisici e lo scarso utilizzo, hanno convinto il giocatore a smettere e a riportarlo è il Corriere dello Sport. CONTINUA SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Aleksanderha deciso:all’e al calcio giocato per il terzino serbo ex Roma e Manchester City Novità sul futuro di. L’esterno dell’rescinderà il suo contratto con ie molto probabilmente diràal calcio giocato. Diversi problemi fisici e lo scarso utilizzo, hanno convinto il giocatore a smettere e a riportarlo è il Corriere dello Sport. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

