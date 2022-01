Infortunio Donnarumma, colpo di scena: la scelta spiazza i tifosi del PSG (Di sabato 29 gennaio 2022) Cambia la situazione in porta in casa Paris Saint-Germain. C’è un aggiornamento importante riguardo le condizioni di Donnarumma. Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain ha dovuto fare i conti con Keylor Navas. Il portiere italiano, fresco di vittoria ad Euro 2020 con la Nazionale di Roberto Mancini, è rimasto indietro nelle gerarchie in porta dell’allenatore Mauricio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 29 gennaio 2022) Cambia la situazione in porta in casa Paris Saint-Germain. C’è un aggiornamento importante riguardo le condizioni di. Gianluigial Paris Saint-Germain ha dovuto fare i conti con Keylor Navas. Il portiere italiano, fresco di vittoria ad Euro 2020 con la Nazionale di Roberto Mancini, è rimasto indietro nelle gerarchie in porta dell’allenatore Mauricio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

VerFilippo : Alessandro #Plizzari, il “nuovo Donnarumma” come diceva qualcuno in casa #Milan. Viene per mettere una pezza all’in… - zazoomblog : PSG: infortunio al polpaccio per Donnarumma Neymar torna in campo - #infortunio #polpaccio #Donnarumma - sportface2016 : #PSG: infortunio al polpaccio per Gianluigi #Donnarumma, #Neymar torna a correre sul campo - serieAnews_com : Donnarumma alle prese con l'infortunio che gli ha impedito di giocare nell'ultimo turno: proverà ad esserci contro… - CMercatoNews : #Psg, le condizioni di #Donnarumma preoccupano #Pochettino -