"Incompetenti totali, indecoroso". Cacciari impazzisce per il bis di Mattarella, profezia-choc: "Che fine farà Mario Draghi" (Di sabato 29 gennaio 2022) Massimo Cacciari fa a pezzi i leader dei partiti che sono stati incapaci di trovare l'accordo su un candidato per il Quirinale indebolendo così la figura di Draghi. "Completa e totale incompetenza delle forze politiche. Siamo di fronte a una coalizione di governo che non è affatto coalizzata. Il governo, è evidente, si regge solo sull'autorevolezza di Draghi. Ma i partiti stanno bruciando anche quella e il premier uscirà indebolito da questa spettacolo indecoroso", osserva il filosofo in una intervista al sito Affaritaliani.it. Ora si va verso il Mattarella bis ed "è evidente che a questo punto è l'unica soluzione per salvare almeno il minimo salvabile. Ma il presidente deve prendere almeno gli stessi voti che raccolse l'altra volta Napolitano. Se fosse eletto con una maggioranza striminzita ..."

