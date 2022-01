Il contropiede Salvini-Conte rischia di bruciare Belloni Ira di Letta e Di Maio: spingono con Renzi su Mattarella (Di sabato 29 gennaio 2022) I leader di Lega e M5s in contropiede, Pd e ministro degli Esteri infuriati: "Indecoroso bruciare il nome di Belloni". Si pensa a Mattarella, Draghi non è out. Comunque vada sarà al veleno Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 29 gennaio 2022) I leader di Lega e M5s in, Pd e ministro degli Esteri infuriati: "Indecorosoil nome di". Si pensa a, Draghi non è out. Comunque vada sarà al veleno Segui su affaritaliani.it

Advertising

LancellottiFabi : RT @NatDeGregorio: #Casellati non arriva a 400. Fuori dai giochi, con #Salvini bruciato. Tra prove muscolari e attendismo preferisco sempre… - alice_561 : RT @NatDeGregorio: #Casellati non arriva a 400. Fuori dai giochi, con #Salvini bruciato. Tra prove muscolari e attendismo preferisco sempre… - dasar : RT @NatDeGregorio: #Casellati non arriva a 400. Fuori dai giochi, con #Salvini bruciato. Tra prove muscolari e attendismo preferisco sempre… - movittone : RT @NatDeGregorio: #Casellati non arriva a 400. Fuori dai giochi, con #Salvini bruciato. Tra prove muscolari e attendismo preferisco sempre… - Luca_1998 : RT @NatDeGregorio: #Casellati non arriva a 400. Fuori dai giochi, con #Salvini bruciato. Tra prove muscolari e attendismo preferisco sempre… -