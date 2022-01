Il colloquio con Draghi | la telefonata col Cav |  ?le mosse per il Mattarella bis

(Di sabato 29 gennaio 2022) La politica si muove per convincere Sergioa restare al Quirinale. Il premiere Silvio Berlusconi gli hanno chiesto di accettare la rielezione per la stabilità e l'unità del Paese

Ultime Notizie dalla rete : colloquio con

... si era poi fermato per circa mezz'ora aal Quirinale. Sembrerebbe proprio per insistere, ... le schede bianche sono 60, torna il nome di Nordio,64 preferenze, segue Di Matteo40. ...La buona notizia è che la questione sembra finalmente vicina a un epilogo positivo,il classe ... La cattiva è che sull'agenda del procuratore serbo al momento non c'è alcunlegato al ...Prima dell'ottavo scrutinio, previsto per le 16.30, i capigruppo di maggioranza dovrebbero recarsi al Quirinale: si da sempre più strada l'ipotesi del Mattarella Bis. SALVINI. E' più serio smet ...Il centrodestra e il centrosinistra sono entrati in crisi nella partita del Quirinale. Dopo l’ennesimo fallimento sulla candidatura “notturna” di Elisabetta Belloni, capo dei servizi segreti, Matteo S ...