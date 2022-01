-Frank Lampard torna in panchina | lo aspetta l’Everton

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 29 gennaio 2022) L’ Everton ha sciolto le riserve sul nome del successore di Rafa Benitez alla guida della squadra. Sarà, che ricosì ad allenare dopo essere stato esonerato dal Chelsea lo scorso 25 gennaio 2021 lasciando la squadra al nono posto in classifica. Per l’inglese si tratta della terza esperienza in, dopo aver condotto il Derby County ad un passo dalla promozione in Premier League e quella con i Blues tra il giugno 2019 e il gennaio 2021.riparte dal? L’ex bandiera del Chelsea ha vinto cosi la concorrenza di diversi suoi colleghi, tra cui Vitor Pereira, ex allenatore del Porto, che non ha scaldato più di tanto la piazza. La dirigenza dei Toffies è rimasta molto impressionata dalla personalità e dalla carica agonistica ...