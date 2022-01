F1 | Red Bull non ha superato il crash test all’anteriore? La scuderia è tranquilla | ma i tempi si allungano

(Di sabato 29 gennaio 2022) La Rednon avrebbeilanteriore della RB18, la vettura che dovrà disputare il Mondiale F1 2022. Questo è quanto trapelerebbe da Milton Keynes, secondo quanto riporta la quotataata Motorsport.com. L’esame per l’omologazione del telaio non sarebbe stato: a Cranfield, sede delle prove dinamiche, si sarebbe registrato un cedimento nella parte anteriore della vettura e questo costringerebbe laaustriaca a rivedere la capacità di assorbire energia da parte del muso e del telaio nella parte frontale. Sempre secondo le indiscrezioni, però, la notizia sembra non avere allarmato gli ingegneri, anche se chiaramente lestiche per il completamento della monoposto si sono allungati (questo è il motivo per cui non è ancora stata fissata ...

Secondo Helmut Marko a lottare per il titolo durante la prossima stagione saranno ancora Mercedes e Red Bull in quanto la Ferrari potrà puntare al massimo a vincere qualche gara di Redazione MOW C on il nuovo regolamento la Formula 1 si appresta a cambiare: la situazione in pista potrebbe essere ...La Red Bull non avrebbe superato il crash test anteriore della RB18, la vettura che dovrà disputare il Mondiale F1 2022. Questo è quanto trapelerebbe da Milton Keynes, secondo quanto riporta la quotata testata Motorsport.com. Formula 1 - La scuderia di Milton Keynes non avrebbe raggiunto i parametri minimi nel crash test frontale e dovrà irrobustire la parte deformabile anteriore per poter ottenere l'omologazione dalla FIA ...