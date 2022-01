Combinata nordica | Kristjan Ilves vince un segmento di salto a Seefeld dominato dal vento Riiber 13° | ottimo Buzzi 19°

Leggi su oasport

(Di sabato 29 gennaio 2022) È ancora ila a caratterizzare il Triple di. Dopo la cancellazione della frazione dinella gara di ieri, oggi si è riusciti molto faticosamente a portare a termine la gara dal trampolino tirolese, passando per diverse interruzioni che hanno prolungato di molto la durata della frazione, causando inevitabilmente uno spostamento in avanti dell’orario di inizio deldi fondo, che non partirà prima delle 15:45. Le difficile condizioni ambientali finiscono per fare una vittima eccellente: Jarl Magnus, partito per ultimo, si è trovato a fronteggiare una situazione complicatissima che ha condizionato inevitabilmente il suo. Solo tredicesimo il norvegese, che partirà con 1’10” di ritardo dal leader. ...