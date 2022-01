Calciomercato Sassuolo, pressing su Lucca: pronta l’offerta al Pisa (Di sabato 29 gennaio 2022) Calciomercato Sassuolo: i neroverdi non mollano Lucca del Pisa e sono pronti a presentare la loro offerta Il Sassuolo pensa già al dopo Scamacca, che in estate si trasferirà quasi sicuramente in una big. E l’erede dell’attaccante porta il nome di Lorenzo Lucca, il giovane bomber del Pisa che si è messo in mostra in questo campionato di Serie B. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i club si sono dati appuntamento telefonico per trattare. I neroverdi sarebbero pronti a presentare un’offerta da 10 milioni di euro, i nerazzurri sanno di poter arrivare fino a 15; la sensazione è che le parti si potranno incontrare nel mezzo. Dopo Scamacca, quindi, il Sassuolo si appresta a far esplodere anche Lucca. L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022): i neroverdi non mollanodele sono pronti a presentare la loro offerta Ilpensa già al dopo Scamacca, che in estate si trasferirà quasi sicuramente in una big. E l’erede dell’attaccante porta il nome di Lorenzo, il giovane bomber delche si è messo in mostra in questo campionato di Serie B. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i club si sono dati appuntamento telefonico per trattare. I neroverdi sarebbero pronti a presentare un’offerta da 10 milioni di euro, i nerazzurri sanno di poter arrivare fino a 15; la sensazione è che le parti si potranno incontrare nel mezzo. Dopo Scamacca, quindi, ilsi appresta a far esplodere anche. L'articolo proviene da ...

Advertising

SassuoloUS : #Calciomercato: nuovo acquisto in casa Sassuolo, dalla Roma arriva l'attaccante Riccardo #Ciervo! Benvenuto in ner… - DiMarzio : #Calciomercato | #SerieA, il @SassuoloUS fa sul serio per #Lucca del @PisaSC - DiMarzio : #Calciomercato | ?Le parole di #Ciervo dopo la firma con il ?@SassuoloUS? - ilpodsport : #Calciomercato Calciomercato Sassuolo, ufficiale Ciervo dalla Roma #ilpodsport - ilpodsport : #Calciomercato Roma, Ciervo al Sassuolo: alla Roma 2 milioni e percentuale sulla rivendita #ilpodsport -