Calciomercato Juve | l’esubero alla corte di Conte | Pronto il sostituto

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, UFFICIALE L'ACQUISTO DI VLAHOVIC Il contratto è stato depositato in Lega… - SkySport : ?? VLAHOVIC ARRIVATO A TORINO ?? Visite mediche per l'attaccante ? - SkySport : Vlahovic, prime parole da bianconero: 'Juventus immortale, la renderò orgogliosa' #SkyCalciomercato #Calciomercato… - CalcioOggi : Milinkovic-Savic Juve: agente del serbo a Roma. Cosa filtra sul suo futuro - Juventus News 24 - ABuxheli : RT @cmdotcom: #Kulusevski e #Bentancur, #Paratici in soccorso della #Juve. I tifosi degli Spurs insorgono sui social con #ParaticiOut [@Tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve

Il 32enne attaccante del Gabon, cresciuto nel Milan, piace anche al Barcellona ROMA - Dopo Dusan Vlahovic, la Juventus sarebbe in cerca di un'altra punta, anche per sopperire l'eventuale partenza di ...Juventus, svolta Barcellona: accordo trovato per il bomber in prestito di sei mesi. Le ultime dalla Spagna. Doveva configurarsi un asse di mercato prolifico quello tra Torino e ...Juventus e Borussia Moenchengladbach lavorano all'accordo: base economica 7 milioni La Juventus non vuole fermarsi a Dusan Vlahovic: sul mercato i bianconeri sono attivi anche nel reparto di centrocam ...Juventus, Zakaria nel mirino per il centrocampo. Il mediano del Gladbach può arrivare a zero, ma Bentancur deve partire. Sull'uruguaiano c'è il Tottenham.