Beppe Convertini “Evoluzione Terra” si avvia verso l’ultima puntata (Di sabato 29 gennaio 2022) Domenica 30 gennaio 2022 si conclude la prima stagione del programma Evoluzione Terra condotto da Beppe Convertini. Alle ore 10:25 su RaiUno il conduttore tornerà a parlare di storie incentrate sull’agricoltura e su aziende che dedicano tutte le proprie risorse alla Terra e alla qualità dei prodotti che coltivano. Buoni gli ascolti di Evoluzione Terra … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 29 gennaio 2022) Domenica 30 gennaio 2022 si conclude la prima stagione del programmacondotto da. Alle ore 10:25 su RaiUno il conduttore tornerà a parlare di storie incentrate sull’agricoltura e su aziende che dedicano tutte le proprie risorse allae alla qualità dei prodotti che coltivano. Buoni gli ascolti di… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

GiornaleLORA : “Evoluzione terra” con Beppe Convertini si avvia alla conclusione superando il 18% di share su RAI1 - Profilo3Marco : RT @RaiUno: #LineaVerde ?? tra poco sarà in #Puglia, dove Beppe Convertini e Peppone Calabrese troveranno testimonianze sull’artista che han… - PuddinSkippyy : RT @RaiUno: #LineaVerde ?? tra poco sarà in #Puglia, dove Beppe Convertini e Peppone Calabrese troveranno testimonianze sull’artista che han… - Dansai75 : RT @RaiUno: #LineaVerde ?? tra poco sarà in #Puglia, dove Beppe Convertini e Peppone Calabrese troveranno testimonianze sull’artista che han… - elianna153 : RT @RaiUno: #LineaVerde ?? tra poco sarà in #Puglia, dove Beppe Convertini e Peppone Calabrese troveranno testimonianze sull’artista che han… -