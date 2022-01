Autolinee Toscane: sciopero il 4 febbraio. Disagi per studenti e pendolari (Di sabato 29 gennaio 2022) Sono previsti seri Disagi, venerdì 4 febbraio 2022, quando i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse a causa di due scioperi, uno nazionale di quattro ore indetto da Usb e due aziendali di quattro ore indetti separatamente da Cobas Lavoro Privato e Fast Slm Cofnsal. Gli orari dello sciopero sono differenziati per città e provincie L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 29 gennaio 2022) Sono previsti seri, venerdì 42022, quando i bus dipotrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse a causa di due scioperi, uno nazionale di quattro ore indetto da Usb e due aziendali di quattro ore indetti separatamente da Cobas Lavoro Privato e Fast Slm Cofnsal. Gli orari dellosono differenziati per città e provincie L'articolo proviene da Firenze Post.

